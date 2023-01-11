Esengül AYKAÇ - Özel Haber

Atık miktarını azaltmayı ve çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen plastik poşet kullanımını yasaklayan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim (Değişiklik) Tüzüğü 29 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüzük, gazetede yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girecek.



Restoran işletmecileri Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim (Değişiklik) Tüzüğü ile alınan bu kararı eleştirdi.



Restorancılar plastik ürünlerin kaldırılmasıyla maliyetin daha fazla olacak olacağını söyleyerek alınan bu karar doğrultusunda paket servislerinin durma noktasına geleceklerini kaydetti.





Severse Döner restoran sorumlusu Fatih Tatar, “Plastik ürünler kaldırılırsa müşterilerimiz bizlere tepki gösterecek. Paket servislerinde kullandığımız plastikleri neyin içine koyacağız. Müşterilerimiz restoranımıza gelip yemek zorunda kalacak. Dürümü poşetin içine sarıp koyacak halimiz de yok. Günün sonunda ise paket servilerimizi durdurmak zorunda kalacağız. Plastik ürünleri için alınan kararı saçma buluyorum. Bence hükümet aldığı bu kararı geri çekmek zorunda kalacak. Çünkü bizler için maliyeti yüksek olacaktır. Yemeklerimizi paket servislerine çıkartırken devlet bize çelik bir şeyler göndermesi gerekiyor. Ancak bu şekilde paket servislerine çıkabiliriz. Başka türlü paket servis yapamayız” ifadelerini kullandı.



Yıldırım Pide restoran sorumlusu Ahmet Yıldırım: “Milletvekilleri plastik ürünlerin kaldırılmasıyla ilgili doğru bir karar aldı. Alınan kararı doğru buluyorum. Poşet kullanımın azalması için ücret koydular ama yine de talep fazla olduğu için müşteriler poşet kullanmaya devam ediyor. Restoranımızda geri dönüşüm şirketi ile birlikte çalışıyoruz. Hiçbir ücret almadan plastik ürünleri geri dönüşüme gönderiyoruz. Plastik ürünler kaldırılırsa restorancılara maliyeti yüksek olacaktır. Maliyetimiz yükselirse kendimi ve çalışanlarımı korumak için yemek fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacağız” dedi.



Vasfi Falafel restoran sorumlusu Dilek Elşava: “Plastik ürünlerin kaldırılmasıyla birlikte restorancılar zarar görür. Plastik poşet, bardak, tabak gibi ürünlerin kaldırılmasıyla ilgili çıkan kararı saçma buluyorum. Paket servislerimizi durdurmak zorunda kalacağız. Başka bir seçenek yemek sipariş etmek isteyen müşteriye ‘kabını alıp gel’ diyeceğiz” ifadelerini kullanarak plastik ürünler ile ilgili alınan kararı saçma buldu.



Mehmet Usta restoran işletmecisi Mehmet Saymaz: “Hükümet poşeti kaldırırsa siparişlerimizi müşterilerimize nasıl ulaştıracağız? Poşetin daha şeffaf olduğuna inanıyorum. Hükümetin poşet kullanımı ile ilgili aldığı kararı mantıklı bulmadım” dedi.



Öte yandan Gündem Kıbrıs mikrofonuna konuşan vatandaşlar plastik ürünler ile ilgili alınan kararı doğru buluyor..



Sevim Karaosmanoğlu: “Plastik ürünlerin kaldırılmasını doğru buluyorum ama alınan bu karar ile restorancıların başı ağrıyacak. Müşterilerine paket servisini nasıl yapacak? Hükümetin plastik ürünlerle ilgili bir çözüm bulması gerekiyor. Bütün devlet dairelerinde cam şişe kullanılıyor. Hükümetin plastik damacanalar için de bir çözüm bulması gerekiyor. Öncelik plastik damacanalara verilmeli” ifadelerini kullandı.



Olgun Güllü: “Plastik poşetlerin kullanımı ile ilgili alınan kararı doğru bulmuyorum. Olan yine vatandaşa oldu. İklim açısından doğru bir karar ama hiçbir şeyi kullanmayı bilmiyoruz” dedi.



Atay Gürkan: Hükümetin plastik ürünler için aldığı kararı doğru buluyorum. Markete giden her vatandaş eline bir file alıp markete gitsin. Bana göre hükümetin aldığı en önemli karardır. Tüm plastik ürünlerin yasaklanmasını istiyorum” dedi.