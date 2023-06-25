Reynar, sosyal medya hesabından, Sami Özuslu’yu tebrik etti, Meclis çatısı altında kendisine başarılar diledi.

Tacan Reynar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Seçimin son haftalarında hiçbir seçim çalışması yürütmeden, broşür, afişimiz olmadan ve üstüne üstlük haksız ve adaletsiz şekilde seçilme hakkımız elimizden alınmasına rağmen, sandığa giderek yine de TDP’ye mühür vurarak bizimle dayanışma gösteren tüm seçmenlere teşekkür ediyorum.

Sevgili yoldaş Sami Özuslu’yu seçilmesinden dolayı kutlar, bundan sonra Meclis çatısı altında kendisine içtenlikle daha büyük başarılar diliyorum.

Ben bu ülkenin gülen yüzleri gençler için çalışmaya devam edeceğim.

Mücadele asla bitmez!

Yürüyecek yolumuz ve daha sıkı birliktelikle geleceğe dört elle sarılacak yarınlarımız var.”