Gündem Kıbrıs- EMRAH KINACI

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rıfat Gezici'nin yaşamını yitirdiği trafik kAazasına ilişkin davada kararını açıkladı. Mahkeme, 64 yaşındaki sanık İbrahim Tımbıl'ı suçlu bularak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanığın "ihmalkârlık sonucu araç sürme", "karşıdan gelen araçlara öncelik vermeme" ve "dikkatsizlik ile acelecilik" suçlarını işlediğine hükmetti. Verilen karar doğrultusunda İbrahim Tımbıl, 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Mahkeme ayrıca, sanığın hapis cezasını tamamlamasının ardından sürücü ehliyetine bir yıl süreyle el konulmasına da karar verdi.

Aileler sinir krizi geçirdi

Rıfat Gezici'nin annesi Meryem Gezici, babası ve ağabeyi kararın açıklanmasının ardından sinir krizi geçirdi.

Duruşmayı takip eden ve daha önce başka bir trafik kazasında eşi Hikmet Korkmaz'ı kaybeden Songül Korkmaz da karara tepki gösterdi.

Korkmaz, "Böyle bir hatalı suçu olan kişiye nasıl 2,5 yıl ceza verilir?" diyerek verilen cezayı eleştirdi.

Kararın ardından mahkeme önünde kısa süreli gerginlik yaşanırken, polis ekipleri Rıfat Gezici'nin ağabeyini sakinleştirmeye çalıştı. Anne Meryem Gezici ise bir araca bindirilerek mahkeme önünden uzaklaştırıldı.

Ne olmuştu?

Kaza, Pınarbaşı’nda 15 Kasım Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Yönetimindeki RA 928 plakalı salon araçla doğu istikametine seyreden İbrahim Tımbıl, yolun güney kısmındaki ikametgahına dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen motosikletin önünü kapattı. Bu sırada, 25 yaşındaki Rıfat Gezici’nin kullandığı ZJ 128 plakalı motosiklet otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Gezici, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.