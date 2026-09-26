Fileleftheros’un haberine göre, Palmas Larnaka acemi er kampında dün düzenlenen 17’nci profesyonel asker yemin töreninde yaptığı konuşmada, profesyonel askerlerin zorunlu emeklilik yaşının 42’den 57’ye çıkarıldığını maaş baremlerinin A1’den A2’ye yükseltildiğini, profesyonel askerlerin aylık ödeneklerinin 100 eurodan 150 euroya, özel birlikler vb görev yapan profesyonellerin aylık ödeneklerinin de 200 eurodan 250 euroya yükseltildiğini söyledi.

Konuşmasında RMMO envanterindeki AMX-30B2 tanklarının modernizasyonuna da değinen Palmas, tankların modernizasyon programının ilerlemekte olduğunu söyledi. Palmas söz konusu tankların eski olduğunu belirtti ancak “Alternatif çözüm olmadığı için Milli Muhafız Ordusu’nun operasyonel ihtiyacının karşılanması amacıyla modernize edilmeleri elzem görüldü” dedi.

Alithia ise “Tankların Geri Çekilmesi Konusunda Susuyorlar… Palmas AMD-30B2’lere Kamera Montajını Doğruladı Ancak Gizli Raporla İlgili Bilgilere Cevap Vermedi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, adı geçen tankların geri çekilmesi önerilen çok gizli bir rapor olduğunu yazdı.

Gazete, geri çekilmeleri önerilen çok gizli rapor olmasına rağmen AMX-30B2’lerin, termal kamera monte edilerek modernize edilmekte olduğunu ve bu maksatla yapılan anlaşma için halen, serbest bırakılan 25 milyon euroluk ödeneğin tahsil edildiğini yazdı.

Palmas’ın, sadece modernizasyondan söz ettiği kaydedilen haberde bu maksatla yapılan anlaşmanın başka sistemleri ya da çalışmaları da kapsayıp kapsamadığı, kaç tankın modernize edileceği ve modernizasyondan sonra ne süre kullanılacağı konusunda bilgi vermediği belirtildi.