Fileleftheros ve diğer Rum basınına göre Sayıştay, 2025 yılında 1.006 RMMO askeriyle yüz yüze görüşerek kışlalardaki yemek hizmetlerini inceledi. Araştırmada, askerlerin beslenmesi için harcanan 9,5 milyon euronun önemli bölümünün etkin kullanılmadığı belirlendi.

Araştırmaya göre RMMO personelinin yüzde 69’u, çoğunlukla veya her gün kışlada verilen yemek yerine kantinlerden yemek yemeyi tercih ediyor. Askerlerin yüzde 41’i kışla dışından yemek yerken, yüzde 74’ü ise izne çıkmadan önce kışlada yemek yememeyi tercih ediyor.

Sayıştay’ın tespitlerine göre yemeklerin beğenilmemesinde; menülerin birbiriyle uyumsuz olması, yemeklerin soğuk servis edilmesi ve karbonhidrat ile yağ oranlarının yüksek olması etkili oldu.

Raporda ayrıca konserve ve dondurulmuş ürünler gibi hazır gıdaların yanı sıra kışla mutfaklarında hazırlanan yemeklerin de önemli bölümünün tüketilmeyerek çöpe gittiği belirtildi.