Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atan Erkin Koray, Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden biri. Bir süredir Kanada'da yaşayan Koray'dan üzen bir haber geldi.

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Koray'ın rahatsızlandığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre akciğerinde problem olan ünlü isim bunun yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları da yaşıyor. 82 yaşındaki Koray’ın yanında kızı Damla bulunuyor.

Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunan ünlü ismin hastanede tedavisi devam ediyor.