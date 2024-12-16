Bunlar da ilginizi çekebilir

Lıvakovıc ve Oğuz, Cuma günü oynanacak İkas Eyüpspor maçında forma giyecek.

Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.

Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama,

Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,

Elde edilen sonuçlara göre;

"Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, bu maçta sakatlanan 3 oyuncusunun son durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.