Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, bu maçta sakatlanan 3 oyuncusunun son durumlarına ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre;
Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,
Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama,
Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.
Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Lıvakovıc ve Oğuz, Cuma günü oynanacak İkas Eyüpspor maçında forma giyecek.