Papadopulos: "Anastasiadis'in rakibini destekleyelim"

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan Başkanlık seçiminin ikinci turunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in rakibinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Papadopulos, ilk turu 28 Ocak, ikinci turuysa 4 Şubat’ta yapılacak olan Başkanlık seçiminin ikinci tura kalacağından emin olduğunu ve Anastasiadis Hükümeti’nden hoşnut olmayan herkesin, ikinci turda Anastasiadis’in rakibini desteklemelerini istedi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya da saldıran Papadopulos, Kiprianu’yu Anastasiadis’in başarısız stratejilerinin savunucusu olmakla suçladı.

Habere göre Papadopulos, Guterres çerçevesi ile Yunanistan Dışişleri Bajanı Nikos Kocias’ın bahsettiği gayrı resmi belgenin aynı şey olmadığını da belirterek, gayrı resmi belgenin yalnızca çözümün uygulanması mekanizmasıyla alakalı olduğunu kaydetti.

Ulusal Konsey toplantılarından birinde aldıkları kısıtlı ve özet bilgiye göre, gayrı resmi belgede garantiler ve askerin müdahale hakkından bahsedilmediğini söyleyen Papadopulos, Türkiye’nin “Guterres Çerçevesini kabul edip, gayrı resmi belgeyi kabul etmediğini” iddia etti.