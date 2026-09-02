Düzenlemeyle jetski ve gezi tekneleri dahil deniz araçlarının güvenli barınak veya limanlara taşınması öngörülüyor. Rum yönetimi, 29 Ağustos’ta Greko Burnu açıklarında iki teknenin batması ve bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olumsuz havalarda gemi ve teknelerin denize açılmasını yasaklamayı öngören acil önlem kararlaştırdı.

SigmaLive’in haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında bu sabah toplanan Bakanlar Kurulu, 16 Mart 2026’da karar verdiği Sahil Güvenlik Hizmetleri birimi kurulana kadar, geçici önlem olarak olumsuz hava koşullarında gemilerin denize açılmasını yasaklama ve gemi ve teknelerin zorunlu güvenli barınak ya da limanlara taşınmasını kararlaştırdı.

Rum Denizcilik Müsteşarı Maria Hacimanoli, bugünkü toplantıda Denizcilik Müsteşarlığı ve yetkili devlet birimlerinin katılımıyla Demirleme Yerleri Komisyonu kurulmasına da karar verildiğini açıkladı. Komisyonun güvenlik, gemilerin demirli kalma koşulları, atıkların toplanması ve doğru yönetimi ile ilgili konularda kapsamlı inceleme yapacak.

Hacimanoli, hala yürürlükteki yasanın, olumsuz hava koşullarında denize açılma yasağının belirli kategorilerdeki gemileri kapsadığını, yeni düzenlemeyle jetski gibi kiralanan deniz unsurları ve gezi tekneleri konusundaki boşluğun giderileceğini açıkladı. Buna rağmen özel yatların, olumsuz hava koşullarında denize açılmasının yasaklanması ve zorunlu yer değiştirme konusunda yasal boşluklar bulunduğuna dikkat çekti.

Maria Hacimanoli, Bakanlar Kurulu’nun, denizde de insan hayatını korumak ve güvenli seyir koşullarını sağlamak amacıyla denize açılmayı Meteoroloji Dairesi'nin resmi bültenlerine bağlamayı hedeflediğini söyledi.