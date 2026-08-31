Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, iki tarafın müzakerecileri arasında yapılması planlanan ayrı görüşmenin de ertelendiğini açıkladı.

Habere göre, müzakerecilerin önümüzdeki günlerde temas kurarak Erhürman-Hristodulidis görüşmesi için yeni tarih belirlemesi bekleniyor.

Letymbiotis, Cavo Greco’da yaşanan olayın yanı sıra Girne açıklarındaki gemi faciası nedeniyle de üzüntü duyduklarını ifade etti.

Rum tarafının, olayın ilk anından itibaren UNFICYP ve ilgili iki toplumlu komite aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarına destek teklifinde bulunduğu belirtilirken, yardım etmeye hazır oldukları mesajı verildi.