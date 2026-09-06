Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Holguin’in 10 Eylül’de Kıbrıs’a yapması planlanan ziyaretin sağlık sebepleri nedeniyle ertelendiğini yazarken, Holguin’in sağlık durumu izin verdiği zaman ziyaretin yeniden planlanmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan Kıbrıs sorunundaki hazırlık faaliyetlerinin Holguin’in adadaki varlığından bağımsız şekilde sürdüğünü yazan gazete, Holguin’in liderlerin 9 Eylül’de yapacağı yeni görüşmeden bir gün sonra adaya gelmesinin söz konusu olduğunu anımsattı.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün yaptığı açıklamada, görüş birliklerinin kayıt altına alındığı belgenin 10 Eylül’e kadar hazır olmasını umduğunu belirterek, Rum kesiminin belgeyi müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin temel olarak addettiğini ifade etti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki sürecin mümkün olan en kısa sürede devam etmesi için, belgenin iki tarafa ve garantör güçlere verilmesi gerektiğini belirtti.