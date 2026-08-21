Fileleftheros gazetesi: “Müzakerecilerden Yeni Bir Şey Yok” başlığı altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun dün gerçekleştirdikleri görüşmeden yeni bir şey çıkmadığını yazdı.

Gazete, iki saat süren görüşmede BM Genel Sekreteri’nin ziyareti sonrası ortaya çıkan tüm konulara ilişkin görüşme gerçekleştiğini ancak ne güven yaratıcı önlemler ne de müzakerelerin yeniden başlaması konusunda yeni bir unsur ortaya çıkmadığını savundu.

Rum hükümetinden bir kaynağın konuya ilişkin verdiği bilgilerde; Dânâ -Menealu görüşmesinin iyi bir ortamda geçtiğini ve konuların bütünlüklü bir değerlendirmesinin yapıldığını ancak mevcut koşulları değiştirecek bir gelişme yaşanmadığını dile getirdiğini aktaran gazete, söz konusu kaynağın ayrıca; yeni sınır kapılarının açılması konusunda yeni bir şey olmadığını, uzlaşı noktalarının kayda alınmasına ise devam edildiğini söylediğini belirtti.

Gazete Kıbrıs Rum tarafının görüşmelerin yoğunlaştırılmasını önerdiğini Kıbrıs Türk tarafının da buna hazır olduğunu belirttiğini ancak elle tutulur bir gelişme olmadığını savundu.

Haberde, müzakereciler için bir sonraki görüşme ayarlaması da yapılmadığı savunulurken dikkatlerin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirecekleri görüşmeye çevrildiğini vurguladı.

Politis gazetesi ise haberini: “Barikatlar ve Uzlaşılar” başlığı altında verirken , Dânâ ve Menealu’nun dünkü görüşmede, liderlerin 26 Ağustos’ta yapacakları görüşmenin hazırlığını tamamladıklarını yazdı.

Dünkü görüşmenin, “barikatlar ve uzlaşı noktaları” şeklinde iki eksende gerçekleştiğini “Mia Milya” (Haspolat)- “Athineu” (Kiracıköy) konusunun yanı sıra “Luricina” (Akıncılar) – “Limbia” (Limya) sınır kapısının da yeniden gündeme geldiğini öne sürdü.

Kıbrıs Rum tarafının “Luricina” (Akıncılar) – “Limbia” (Limya) bölgesinde sınır kapısı açılmasına, buna paralel olarak “Kokkina” (Erenköy) bölgesinde bir kapı açılması önerisini getirdiğini hatırlatan gazete, Kıbrıs Türk tarafının bu öneriye henüz net bir yanıt vermediğini savundu.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının “Kokkina” (Erenköy) bölgesinde tartışma konusu olan noktanın daha güneyinden geçen ve geçiş süresini ciddi şekilde azaltacak bir yol önerisi olduğunu belirtirken Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in 26 Ağustostaki liderler görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamayı yansıttı.

Habere göre Letimbiotis, Rum lider Hristodulidis’in 26 Ağustos görüşmesine iyi niyetle katılacağını belirtirken BM Genel Sekreterinin “Athienu” ve “Mia Milya’da” geçiş noktalarının eş zamanlı açılması önerisinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Uzlaşı noktalarının kayıt altına alınmasına hali hazırda başlandığını da belirten Letimbiotis, sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiğini vurguladı.

Gazete, BM’nin uzlaşı noktalarını kayda geçirme görevini Kanadalı yetkili John McGarry’ye verdiğini ve McGarry’nin “müzakerelerin yeniden başlamasını kolaylaştıracak bütünlüklü bir belge hazırlamak adına taraflarla iletişim halinde uzlaşı noktalarını kayda atmakta olduğunu” belirtirken belgenin ağustos sonu veya eylül başında tamamlanarak taraflara sunulmasının hedeflendiğini savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlılarla yansıttılar:

Alithia: “Barikatları Yine Dışarıda Bıraktılar – Müzakerecilerin Kıbrıs Sorununa İlişkin Görüşmesi İki Saatten Fazla Sürdü”.

Haravgi: “26 Ağustos Çerçevesinde Müzakerecilerden Prosedür Görüşmesi”.