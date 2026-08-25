Haravgi gazetesinin haberine göre kuruluş, Türkiye’nin gerçekleştirdiğini iddia ettiği ihlallerin uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunarak endişesini dile getirdi.

Açıklamada, söz konusu faaliyetlerin özellikle kritik hava koridorları ile Larnaka ve Baf havalimanlarının yaklaşma bölgelerine yakın gerçekleştirildiği iddia edildi. Bu tür hareketlerin operasyonel riskleri artırdığı ve hava trafik kontrolörlerinin çalışmalarına gereksiz ek yük getirdiği öne sürüldü.

FSF-SE-Europe-Cyprus, söz konusu uygulamaların uluslararası sivil havacılığın güvenli ve koordineli şekilde yönetilmesini düzenleyen ilke ve prosedürlerle bağdaşmadığını savundu.

Açıklamada ayrıca, “Lefkoşa Bölge Kontrol Merkezi” ile Larnaka ve Baf havalimanlarının kontrol birimlerinde görev yapan hava trafik kontrolörleri ile operasyonel ve teknik personele destek verildiği belirtildi.