1 KİLO HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Larnaka'da meydana gelen bir olayda, 38 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 1 kilo hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.

Olayın geçen Çarşamba akşamı meydana geldiğini yazan Haravgi gazetesi, bahse konu şahsın aracında 1 kilo hint keneviri ve bir miktar para bulunmasının ardından polis tarafından tutuklandığını kaydetti.

Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, bahse konu kişinin 8 gün gözaltında kalmasına karar verdiği belirtildi.