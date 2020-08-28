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1 KİLO HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Larnaka'da meydana gelen bir olayda, 38 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 1 kilo hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.

28 Ağustos 2020 Cuma 14:25
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1 KİLO HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Larnaka'da meydana gelen bir olayda, 38 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 1 kilo hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.
Olayın geçen Çarşamba akşamı meydana geldiğini yazan Haravgi gazetesi, bahse konu şahsın aracında 1 kilo hint keneviri ve bir miktar para bulunmasının ardından polis tarafından tutuklandığını kaydetti.
Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, bahse konu kişinin 8 gün gözaltında kalmasına karar verdiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
LarnakaHint Keneviri
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