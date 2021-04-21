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Gençlik Dairesi'nde vaka!
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1 Kilo hint keneviri ile yakalandı

Rum Polisinin geçtiğimiz gün Lefkoşa’nın Güney’inde yaptığı bir operasyon sonucunda 26 yaşındaki bir gencin tasarrufunda 1 kilo hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:15
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1 Kilo hint keneviri ile yakalandı

Gencin tutuklanarak Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesine sevk edildiğini ve 6 gün gözaltına kalmasına karar verildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, gencin çantasında tespit edilen 1 kilo hint keneviri yanı sıra üzerinde de 3 gram kenevir ve bin 795 Euro tespit edildiğini ekledi.

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