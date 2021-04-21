1 Kilo hint keneviri ile yakalandı

Gencin tutuklanarak Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesine sevk edildiğini ve 6 gün gözaltına kalmasına karar verildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, gencin çantasında tespit edilen 1 kilo hint keneviri yanı sıra üzerinde de 3 gram kenevir ve bin 795 Euro tespit edildiğini ekledi.