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10 Rum’dan 6’sı Kızılyürek’in Seçilmesini “Olumsuz” Buluyor

02 Haziran 2019 Pazar 14:03
10 Rum’dan 6’sı Kızılyürek’in Seçilmesini “Olumsuz” Buluyor
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Avrupa Parlamentosu (AP) için 26 Mayıs’ta yapılan seçimden çıkan sonuçla ilgili yapılan bir ankette, Rum halkının yüzde 60’ının, sandıktan bir Kıbrıslı Türkün çıkmasına olumsuz baktığı ortaya çıktı. 

Simerini, “Lefkoşa Üniversitesi” IMR ofisine yaptırdığı “Avrupa Seçimleri 2019: Ertesi Gün” konulu anketin sonuçlarını, “10 Kişiden 6’sı Kıbrıslı Türkün Seçilmesini Olumsuz Buluyor… Bu Gelişme İle Türkiye’nin Çıkarlarının İleri Götürüldüğüne ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’de Temsilini Güçsüzleştirdiğine İnanıyorlar” başlık ve spotlarıyla aktardı.

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Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 500 kişiyle rastgele  yapılan ankette, “Avrupa seçimi sonucu temelinde Kıbrıs’ın ilk kez Kıbrıslı Türk Avrupa milletvekiliyle temsil edilecek olmasına olumlu mu olumsuz mu yaklaşıyorsunuz” sorusuna, katılımcıların yüzde 58’i olumsuz, yüzde 35’i olumlu cevap verdi, yüzde 7’si cevap vermek istemedi.

“Sizce, AP de bir Kıbrıslı Türk ile temsil edilmek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni nasıl etkiler” sorusuna katılımcıların yüzde 22’si “Uluslararası topluma iki toplumun barış ve dostluğu mesajını vererek”, yüzde 21’i “AP’de Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını ileri götürerek”, yüzde 17’si “AB içerisinde Türkiye’nin üyelik çabalarını ileri götürerek”, yüzde 13’ü “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AP içerisindeki temsilini güçsüzleştirerek”, yüzde 10’u “Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununun çözüm çabasına ilişkin tezlerini güçlendirerek”, yüzde 9’u “etkilemez” cevabını verdi, yüzde 8’i cevap vermedi.

“Size göre Avrupa seçiminin en büyük sürprizi hangisiydi” sorusuna,  yüzde 28 “Kıbrıslı Türk adayın seçilmesi”, yüzde 17’si “6’ncı sandalyenin EDEK tarafından alınması”, yüzde 14’ü “sürpriz yoktu”, yüzde 9’u “ELAM’ın oy oranını artırması”, yüzde 6’sı “ELAM’ın Avrupa Parlamentosu dışında kalması”, yüzde 5’i “sandık boykotu oranının yüksekliği”, yüzde 5’i “AKEL’in oy oranını artırması”, yüzde 4’ü “DİPA’nın (Demokratik Cephe) oy oranı”, yüzde 3’ü “Vatandaşlar İttifakı-Ekologlar Hareketi’nin oy oranının düşmesi”, yüzde 3’ü “Kıbrıslı Avrupa Milletvekilleri arasında kadın bulunmaması” ve yüzde 2’si “DİKO’nun oy oranının artması” cevabını verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuRum HalkıNiyazi KızılyürekSeçimHaberGündemKıbrıs
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