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104 cinsel istismar olayı kaydedildi

Güney Kıbrıs’taki çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında artış gözlemlendiği belirtildi.

17 Temmuz 2020 Cuma 11:27
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104 cinsel istismar olayı kaydedildi

Alithia gazetesi çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin rakamın yoğun endişelere neden olduğunu yazdı.

Rum polisinde bu konuda oluşturulan özel birimin hemen hemen her gün önünde bu tür olayları bulduğunu yazan gazete, polisin ve “Omega Live’”in yayınladığı verilere dayanarak 2020’nin ilk altı ayında 104 cinsel istismar olayının kaydedildiğini bu olaylara 125 kişinin müdahil olduğunu belirtti.

Gazete, 1 Mayıs 2020’den Haziran ayı sonuna kadar ise 33 olayın kaydedildiğine dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısçocuk Istismarı
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