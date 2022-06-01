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11 Bin yanlış trafik cezası kestiler!

Güney Kıbrıs’ta, bir trafik kamerasının hız sınırının 50 km olduğu yerde, hızı 30 km’yi aşan araçlara ceza yazmaya ayarlanmış olması yüzünden, 11 bin yanlış trafik cezası ortaya çıktığı haber verildi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 12:36
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11 Bin yanlış trafik cezası kestiler!

Trafik şubesinin, kameraları idare eden şirketin önerdiği 11 bin cezadan hangisinin silineceğine karar vereceğini yazan Fileleftheros gazetesi, şirketin gönderdiği bir mektupla, kameraların kaydettiği 80 bin cezadan 11 bininin silinmesi gerektiğini, çünkü bunların yasa kapsamına girmediğini belirttiğini ekledi.

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