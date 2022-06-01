11 Bin yanlış trafik cezası kestiler!

Trafik şubesinin, kameraları idare eden şirketin önerdiği 11 bin cezadan hangisinin silineceğine karar vereceğini yazan Fileleftheros gazetesi, şirketin gönderdiği bir mektupla, kameraların kaydettiği 80 bin cezadan 11 bininin silinmesi gerektiğini, çünkü bunların yasa kapsamına girmediğini belirttiğini ekledi.