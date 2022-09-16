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13 yaşındaki öğrenciye saldırı ve tehdit

Güney Kıbrıs’taki bir okulda, 13 yaşındaki öğrencinin, yine aynı yaştaki öğrencilerin saldırısında uğradığı belirtildi.

16 Eylül 2022 Cuma 11:23
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13 yaşındaki öğrenciye saldırı ve tehdit


Fileleftheros gazetesi “Dün de 13 yaşındaki Çocuğu Tehdit Ettiler” başlıklı haberinde 13 yaşındaki bir çocuğa, öğrenci arkadaşları tarafından yapılan saldırının ailesi tarafından şikayet edildiğini yazdı.

Gazete olayla ilgili olarak, okul idaresi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Eğitim Bakanlığı ve polisten oluşan bir heyetin toplanacağını belirtti.

13 yaşındaki çocuğun daha önce de aynı kişilerce saldırıya uğradığını yazan gazete, aynı kişilerin bu sefer de olayı anlatmaması ve isim vermemesi aksi takdirde yine saldıracakları konusunda 13 yaşındaki öğrenciyi tehdit ettiğini yazdı.

Habere göre, Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, olayın araştırılacağını belirtirken şantaj ve şiddet olaylarının var olduğunu kabul etti.

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