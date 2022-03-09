Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Flaş Haber
Mağusa'da ölümlü kaza!
Kapat

132 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Rum polisinin, Limasol (yeni) Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, bir konteyner içinde 132 kilo Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildiği haber verildi.

09 Mart 2022 Çarşamba 11:08
377 Okunma
132 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
banner108

Konteynerin 3 Mart’ta limana giden bir gemiden indirildiğini ve konteynerde 915 torba hayvan yemi bulunduğundan söz edildiğini bildiren haber kaynakları, 8 Mart’ta mahkeme emriyle konteynerde yapılan aramada, içinde çok sayıda yem torbası olan 24 palet yanı sıra, 2 palette ise yem torbalarının içine gizlenmiş hava geçirmez poşetlerde 132 kilo Hint keneviri tespit edildiğini bildirdi.

Haberde uyuşturucu maddeye kanıt olarak el konduğunu belirtilirken, 38 yaşındaki bir şahsın ise olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta günlük Covid-19 verileri açıklandı
Güney Kıbrıs'ta günlük Covid-19 verileri açıklandı
Güney Kıbrıs'ta günlük Covid-19 verileri açıklandı
Güney Kıbrıs'ta günlük Covid-19 verileri açıklandı
Güney Kıbrıs'ta koronadan ölenlerin sayısı güncellendi
Güney Kıbrıs'ta koronadan ölenlerin sayısı güncellendi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim