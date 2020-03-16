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14 gün karantinada kalacaklar

Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos sağlık sertifikası son başvuru tarihinden sonra gelen iki uçuşun yolcularına izin vereceklerini, ancak yasağın üstesinden gelmeleri için easyJet'e karşı yasal işlem yapacaklarını açıkladı.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:14
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14 gün karantinada kalacaklar
Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos sağlık sertifikası son başvuru tarihinden sonra gelen iki uçuşun yolcularına izin vereceklerini, ancak yasağın üstesinden gelmeleri için easyJet'e karşı yasal işlem yapacaklarını açıkladı.
Bakan, Larnaka ve Baf'taki uçuşların tek seferlik olduğunu ve Pazar günü açıklanan yeni giriş düzenlemelerinin yürürlükte olduğu sırada bir daha olmayacağını uyardı.
Karousos ayrıca hükümetin Salı günü yeni tedbirler açıklandıktan sonra yurtdışında kalan Kıbrıslılarla ilgili duyurular yapacağını söyledi. Uçuşlarda yolculara başlangıçta uçaktan inemedikleri söylendiğinde sinirler yükseldi bazıları sinir krizi geçirdi.
Bu sırada uçuş ekibi fenalık geçirenlere müdahale etti.. Devreye Bakanın girmesinin ardından yolcuların bir sefere mahsus adaya alınacağı ve14 gün karantinada kalacakları bildirildi.
Rum tarafından yapılan açıklamada Pazartesi günü 18: 00'den itibaren Güney Kıbrıs'a giriş izni, sadece onaylı bir akredite kuruluştan ve / veya kendi ülkesinden bir laboratuvardan yeni bir sağlık sertifikası sunan vatandaşlara ve yasal sakinlere izin verilir.
Tıbbi sertifika dört günden eski olmamalıdır denilmişti.
 
Anahtar Kelimeler:
Rum Ulaştırma BakanıYiannis KarousosGüney KıbrısKarantina
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