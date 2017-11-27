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15 milyon Euro'luk 'yedek parça!'

15 milyon Euro’luk Aw 139, aynı tipteki diğer iki helikopter uçabilsin diye yedek parça olarak kullanılıyor...

27 Kasım 2017 Pazartesi 13:09
15 milyon Euro'luk 'yedek parça!'
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Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) 15 milyon Euro ödeyerek envanterine eklediği Avusta Westland AW 139 tipi helikopterin 2015’ten beri uçamadığı, üstüne üstlük (gazetenin askeri tabir diye nitelediği) “yamyamlığa” maruz kaldığı haber verildi.

Fileleftheros haberi “Helikopter Yamyamlığa Uğruyor… 15 Milyon Euro’ya Satın Aldılar, 2015’ten Beri Yerde Çakılı… Söz Konusu Olan, Milli Muhafız Ordusu’nun Satın Aldığı Üç Helikopterden Biri” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

RMMO’nun AW 139 tipi helikopterlerinden birinin, yedek parça sıkıntısı nedeniyle 2 Ağustos 2015’ten beridir uçuş yapamadığını kaydeden gazete “daha kötüsü, askeri tabire göre  helikopter yamyamlığa uğruyor” ifadesini kullandı.

Gazete helikoptere yönelik “yamyamlık” ifadesinin hangi manada kullanıldığını sorduğunda, uçamayan helikopterin çeşitli parçalarının  bir süredir alınarak aynı tipteki diğer iki helikopterin yedek parça ihtiyacının karşılandığı bilgisini aldığını yazdı.

Habere göre askeri bir kaynak, sözü edilen tip helikopterin yedek parçalarının hem pahalı hem de satın alım prosedürlerinin çok uzun sürdüğünü söyledi. Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, yedek parça alımında uzun süredir sıkıntı yaşandığını doğruladı ve parçaların en kısa sürede alınması için çaba harcandığını söyledi.

Gazete Fokaidis’in, yedek parça satın alımında gözlemlenen gecikmenin aşılması için kısa süre önce İtalya Savunma Bakanı ile temas ettiğini ve RMMO’nun bütün uçar imkanlarını en kısa sürede kullanabilmesi için desteğini istediğini yazdı.

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Son Güncelleme: 27.11.2017 15:09
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