150 Kıbrıslı Türk Öğrenci Güneyde Aşılandı

Rum basını çeşitli başlıklar altında konuyla ilgili gelişmeleri yayımladı.

Alithia gazetesi, “Kıbrıslı Türk Öğrenci Kurbanlarıyla Tatar’ın Siyasi Oyunu” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC’nin tanınması çabası içerisinde Kıbrıslı Türkler ve özellikle Kıbrıslı Türk öğrenciler aleyhine siyasi oyun oynadığını iddia etti.

KKTC’de aşılanan kişilerin Avrupa’ya seyahatlerde gerekli olan AB Dijital Covid Sertifikası-Greenpass’a sahip olabilmesi için, listelerinin güneye verilmediğini belirten gazete, Rum Yönetimi’nin, iki toplumlu sağlık komitesi aracılığıyla yaklaşık üç hafta önce, kuzeye verilen aşılardan kimlerin yararlandığına dair listeyi Kıbrıs Türk tarafından talep ettiğini ancak halen buna bir yanıt gelmediğini savundu.

Kıbrıslı Türk öğrencileri bulunan belli sayıdaki İngiliz üniversitesine yönelik yapılan girişimlerin, Kıbrıs Türk tarafının niyetlerini ortaya koyduğunu yazan gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türk Ajansı Kıbrıs’a verdiği demeçte “aşı konusunun insani bir konu olması nedeniyle diyalog ve mantık çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

E-POSTA VEYA DİJİTAL PLATFORM KURULMASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Rum hükümetinin, bu konudaki engellerin aşılmasına katkı koyma çerçevesinde AB’nin onay verdiği aşılarla aşılanan Kıbrıslı Türklerin kayıt olmasına yönelik alternatif yöntemleri incelediğini yazan gazete, hükümet kaynaklarına dayanarak, aşı sertifikası almaları için Kıbrıslı Türklerin aşı bilgilerini girebilecekleri ya “e-posta” ya da dijital platformun kurulması üzerinde durulduğunu belirtti.

Gazete, hükümet unsurları arasındaki görüşmelerin odak noktası olan bu konuyla alakalı nihai kararların, önümüzdeki 24 saat içerisinde açıklanmasının da beklendiğini yazdı.

150 KIBRISLI TÜRK ÖĞRENCİ AŞILANDI

Alithia gazetesi Rum Yönetimi’nin girişimin ardından, yurt dışında öğrenim gören 150 kadar Kıbrıslı Türk’ün dün Lefkoşa’nın güneyindeki Fuar Alanı’nda aşılandığını yazdı.

Kıbrıslı Türklerin aşılanması amacının, verilerin; veri listesine doğrudan eklenmesi, öğrenimlerine devam etmek ve seyahat etmek için gerekli sertifikanın alınması olduğunu yazan gazete, aynı kaynaklara dayanarak Rum Yönetimi’nin bu gereksinime sahip başka Kıbrıslı Türk öğrencilere de yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Politis gazetesi ise Kıbrıslı Türklere hizmet etmek için Fuar Alanı’nda oluşturulan alandaki, randevusuz (walk in) olan özel aşı merkezinde dün 09.00-11.00 saatleri arasında, 170 Kıbrıslı Türk öğrencinin birinci ve ikinci doz arasında kısa zaman bulunan “Pfizer” aşısı olduklarını yazdı.

Gazete Kıbrıslı Türk öğrencilerin, her hafta sonu randevu almaksızın (walk in) aşı merkezlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, Perşembe günü aşı olmasına karar verildiğini belirtti.

DİJİTAL AŞI PLATFORMU KURULMASI

Alithia gazetesi aynı haberinde, AKEL, EDEK ve Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in, Kıbrıslı Türklerin, “Avrupa Birliği (EU) Dijital Covid Sertifikası” alabilmesi için dijital bir platform kurulması gerekliliğinden söz eden açıklamalar yaptığını yazdı.

Habere göre AKEL açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin “Avrupa Dijital Covid Sertifikası” alabilmesi için gerekli çalışmaları yapması yönünde Rum Yönetimi’ne çağrıda bulundu.

AKEL açıklamasında ayrıca, adanın her iki toplumunu ilgilendiren sağlık sorunlarıyla ilgili çözümler önerecek ve görüşecek iki toplumdan uzmanların ve ilgili birimlerin dahil olacağı “İki Toplumlu Sağlık Forumu’nun” kurulmasını da önerdi.

EDEK açıklamasında, Rum hükümetinin aşı sertifikasıyla ilgili herhangi bir karar alması durumunda bunun KKTC’nin doğrudan veya dolaylı tanınmasına neden olmaması gerektiğini belirterek, Kıbrıslı Türklerin aşı sertifikasına ilişkin karşı karşıya kaldıkları sorunları bildiklerini ifade etti.

EDEK, Rum Yönetimi’nin aşı sertifikası almaları için Kıbrıslı Türklerin aşılanması programını üstlenmesi yönündeki önerisini de anımsattı.

Politis gazetesi, “E-Mail Aracılığıyla Kıbrıslı Türklere Aşı Sertifikası-Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Mat Hareketi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, konunun insani boyutunu kabul ederek kuzeyde verilen ve uluslararası açıdan tanınmayan aşı kartlarıyla ilgili soruna çözüm getireceğini yazdı.

Kıbrıs Türk tarafının “uzlaşmaz tutumu” nedeniyle konunun siyasi boyut kazandığını iddia eden gazete, Ulusal Birlik Partisi hükümetinin, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) talep ettiği verileri, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne vermeyi reddetmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Bu tutumun, sadece başkalarının değil Kıbrıslı Türklerin kendi sağlığını da tehlikeye attığını savunan gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak bazı Kıbrıslı Türklerin, yurt dışına seyahat etmek adına sertifika almak amacıyla üçüncü ve dördüncü doz aşı olmak için Güney Kıbrıs’a gittiklerini ileri sürdü.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı içerisindeki kaynaklar gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklere epeyce aşı sertifikası verildiğini ancak sorunun bütünlüklü bir şekilde çözümlenmesinin istendiğini ifade ettiler.

Gazete bu koşullar çerçevesinde ve sorunun çözümü için geçtiğimiz Çarşamba bürokratlar düzeyinde, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı arasında telekonferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirildiğini ve aşı sertifikası verilmesi süreci için gerekli verilerin toplanması yöntemlerini ele aldıklarını yazdı.

Gazete ilk aşamada, Kıbrıslı Türklerin aşı sertifikası için istenen bilgileri gönderebilecekleri bir e-mail adresinin oluşturulmasına; ikinci aşamada ise “web service” kurulmasına ve Kıbrıslı Türklere hizmet edecek özel bir internet sayfasının oluşturulmasına karar verildiğini belirtti.

Gazete bu sürecin, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik veya pasaportuna sahip Kıbrıslı Türkler için geçerli olacağını da yazdı.

Habere göre konu hakkında nihai karar vermek için ilgili yetkililer arasında bugün de toplantı yapılması ve ardından açıklama yapılması bekleniyor.

DİĞER BAŞLIKLAR

Fileleftheros gazetesi Kıbrıslı Türk öğrencilerin aşı olmasıyla ilgili haberi, “Devlet Fuar Alanı’nda 150 Kıbrıslı Türk Öğrenci Aşılandı-İşgal Altındaki Topraklarda Aşılananlara İlişkin Sertifika Konusunda Çözüm Aranıyor”, Haravgi gazetesi “150 Kıbrıslı Türk Öğrenci Aşılandı, Sertifika İçin Çözüm Aranıyor” başlıklarını kullandı.