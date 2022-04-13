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17 çocuk uyuşturucu çetelerinin ağına düştü!

Senenin başından bugüne kadar uyuşturucu çetelerinin ağına düşen çocuk sayısının 17’ye ulaştığı bildirildi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 11:18
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17 çocuk uyuşturucu çetelerinin ağına düştü!

Fileleftheros Rum Polisi Narkotik Şubesinin bu yıl uyuşturucu çetelerinin ağına düşmüş çocuklarla ilgili 16 meselede tahkikat yaptığını, çetelerin ağına düşmüş 17 çocuktan 4’ünün kurban (kullanıcı), 13’ünün ise mahkemede sanık konumunda bulunduğunu yazdı.

Habere göre, kısa süre önce basına yansıyan, metamfetamin çetesinin ağına düşmüş Limasollu iki kardeş dışında, aynı şekilde kurban durumuna düşmüş iki çocuk daha var. Tasarruflarında sadece içmek için olmayacak miktarda uyuşturucu bulunan veya başkalarına uyuşturucu tedarik eden 13 çocuk ise yargılanacak. 

Rum Polisi Narkotik Şubesi 14-18 yaş aralığındakileri “çocuk” addediyor, ancak pratikteki uygulamada 14-24 yaş aralığındaki birisi kendi kullanımı için az miktarda uyuşturucuyla yakalanır ve gençler için bir programa katılmayı kabul ederse mahkemeye sevk edilmiyor.

Her yıl 18 yaş ve altı çocukların karıştığı 40-45 vaka ile karşılaşıldığını söyleyen Narkotik Şube Basın Sözcüsü Stelios Sergidis, Şube’nin bu yıl Mart ayı sonuna kadar 155 kilo hintkeneviri, 4 buçuk kilo kokain ve 8 buçuk kilo metamfetamin ele geçirdiğini söyledi. Sergidis son iki yıldır hintkeneviri, kokain ve metamfitamin türü maddelere talepte artış gözlemlendiğini de sözlerine ekledi.  

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