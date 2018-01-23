1,7 milyon pulya öldürüldü!

İngiliz Üsleri Mahkemesi’nin pulya avlayanlara caydırıcı cezalar verdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, İngiliz Üsleri Mahkemesi’nin geçen hafta, yasalara aykırı olarak pulya avlayan bir kişiye 3 bin 200 Euro para cezası ve üç yıl ertelemeli 20 ay hapis cezası; bir başka kişiye de 6 bin 600 Euro para cezası verdiğini yazdı.

Suçluların üs bölgesi içerisinde ağlarla pulya avlarken kamufle edilmiş kameralardan tespit edildiğini kaydeden gazete, bu kameralarla şimdiye kadar 19 kişinin yakalandığını belirterek, bunlardan 7’sine para ve hapis cezası, geriye kalanlar da sadece para cezası verildiğini aktardı.

Haberde geçen hafta söz konusu iki kişiye verilen cezaların, şimdiye kadar verilmiş en büyük cezalar olduğunu da belirtildi.

1,7 MİLYON PULYA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan verilere göre 2016 sonbaharında üsler içerisinde 800 bin, üsler de dahil Güney Kıbrıs çapında ise 1,7 milyon pulyanın öldürüldüğünün tahmin edildiğini aktaran gazete, 2017 verilerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanmasının beklendiğini kaydetti.