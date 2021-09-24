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18 saat boyunca acil serviste bekletildi

Güney Kıbrıs'ta “Lefkoşa Genel Hastanesi”nde yoğun bakımların dolu olması nedeniyle 18 saat boyunca acil serviste bekletilen hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

24 Eylül 2021 Cuma 13:04
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18 saat boyunca acil serviste bekletildi

Fileleftheros gazetesi, hastanenin acil servisinde görev yapan hemşirelerin hastane amirliğine mektup göndererek, acile gelen hastaların 7 ile 49 saat arasında bekleme süreleri olduğunu ve bunun, gerek mesai saatleri dışında yapılan tahlillerde yaşanan gecikmeler, gerekse tomografi ve diğer görüntüleme cihazlarıyla yapılacak tetkiklerin 14.00-17.00 saatleri ile gece saat 00.00’dan sonra yapılmamasından kaynaklandığını belirttiklerini yazdı.

Haberde, acil servise 9 Ağustos’ta gelen hastanın 18 saat boyunca acilde bekletildiği, bu sırada kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakım servisinde boş yatak olmamasından dolayı acil servisteyken hayatını kaybettiği kaydedildi.

ÖZEL KLİNİK HIV POZİTİF HASTAYI TEDAVİ ETMEYİ REDDETTİ

Öte yandan Politis gazetesi ise, Limasol’daki bir özel kliniğin, HIV pozitif olan bir hastayı tedavi etmeyi reddettiğini yazdı.

Haberde, HIV pozitif olan kadının Pazar günü başından ve elinden yaralanmış halde özel kliniğin acil servisine başvurduğunu ve burada kanlar içerisinde 4 saat boyunca bekletildiğini; 4 saatin sonunda gelen nöroşirurji uzmanı doktorun da kadına, HIV pozitif olduğu için kendisini tedavi edemeyeceğini söylediği kaydedildi.

Gazete, kadının başka bir hastaneye sevk edilerek tedavi edildiğini belirtti.

Son Güncelleme: 24.09.2021 13:07
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