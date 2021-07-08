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19 Yaşındaki Futbolcu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Rum tarafındaki “Alki” futbol takımında forma giyen 19 yaşındaki Sofoklis Minas isimli futbolcunun, geçtiğimiz Salı akşamı Larnaka’da gerçekleşen kazada hayatını kaybettiği haber verildi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:22
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19 Yaşındaki Futbolcu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Rum tarafındaki “Alki” futbol takımında forma giyen 19 yaşındaki Sofoklis Minas isimli futbolcunun, geçtiğimiz Salı akşamı Larnaka’da gerçekleşen kazada hayatını kaybettiği haber verildi.
Minas’ın ölümünün futbol dünyasını yasa boğduğunu yazan Alithia, Minas’ın Alki’den önce ise “Ermi Aradip’te” forma giydiğini belirtti.
Öte yandan gazete, aynı gece Ksilofagu-Liopetru yolunda meydana gelen bir motor kazasında da “Trillis” olarak bilinen eski futbolculardan Yorgos Kiriaku’nun hayatını kaydettiğini ekledi.

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