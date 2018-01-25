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1974'teki savaşa katılan Kıbrıslı Rumlara ek ödenek kararı

Rum Bakanlar Kurulu, 1974 Barış Harekatı sırasında RMMO’da normal görevliler dışında hizmet vermiş yaklaşık 17 bin milis, gönüllü ve savaş esirine, emeklilikleri durumunda ek ödenek alma hakkı tanıdı.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:35
1974'teki savaşa katılan Kıbrıslı Rumlara ek ödenek kararı
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Fileleftheros ve diğer gazeteler, 1974 Barış Harekatı sırasında, RMMO’da normal görev süresinin ötesinde hizmet veren yaklaşık 17 bin kişinin emeklilik maaşlarına ek ödemede bulunulacağını yazdı.

Gazete, örnek olarak, söz konusu dönemde RMMO’da 1-17 ay arasında ek görev yapan ve 700 Euro emeklilik maaşı alan bir kişinin ek olarak toplamda bin 83 Euro alacağını yazdı.

Gazete, bin 83 Euro’nun ödenecek maksimum tutar olacağını ve emeklilik maaşıyla birlikte 13 aylık taksitlerle hak sahibine verileceğini de vurguladı

Habere göre alınacak ek ödenek hizmet yıllarına ve koşullarına göre belirlenirken, “savaş esiri” olanların ise yıllık gelirlerine bakılmadan ödenek alma hakları olacak.

Gazete bir diğer haberinde ise, bakanlar kurulunun, kadınlara tanınan dulluk maaşı hakkının, aynı koşullarda erkekler için de geçerli olması yönünde karar ürettiğini yazdı.

Gazete, bugüne kadarki uygulamada erkeklere dulluk maaşı bağlanmasının, sosyal sigortalar fonuna ek ödenek yatırılmasıyla mümkün olduğunu ancak kararın Rum Meclisi’nden geçmesi durumunda erkeklere de kadınlarla aynı koşullar temelinde dulluk maaşı bağlanacağını vurguladı.

Habere göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli sayılacak uygulamanın yıllık maliyetinin 4 milyon Euro olması öngörülüyor.

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