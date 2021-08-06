2 Dedeye Cinsel Saldırı ve İstirmar Cezası

Mağusa bölgesinde 73, Baf’ta da 76 yaşındaki dedeler, kendi torunlarına cinsel taciz ve saldırıdan hüküm giydi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, 73 yaşındaki dede 3 ve 18 yaşındaki torunlarına cinsel saldırı ve 13 yaş altı bir erkek çocuğa cinsel saldırı girişiminden suçlu bulunarak 7,5 yıl hapse mahkûm edildi.

Baf’ta ise hakkında, 13 yaşın altında kişiye cinsel istismar ve aile için şiddet yasasını ihlal ile ilgili 39 suçlama bulunan ve 39’undan da suçlu bulunan 76 yaşındaki dede 13 yaşındaki torununa karşı cinsel içerikli suçlar işlemekten 6,5 yıl hüküm giydi.

