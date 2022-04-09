20 Bin Ton Mısırda Aflatoksin Maddesi Tespit Edildi

20 bin ton mısırın gemiden indirilmesine başlandığını ve muhafaza edilmeleri amacıyla bunların tüccarların ambarlarına nakledileceğini yazan Fileleftheros gazetesi, ithal edilen üründe, izin verilen limitlerin üstünde aflatoksin maddesi tespit edildiğini ve kimyasal analizler tamamlanana kadar ithal edilen ürünün depolarda tutulacağını ekledi.