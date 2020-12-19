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20 yıl sonra feribot seferi

Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında 20 yıl sonra feribot seferleri için ihaleye çıkıldı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 14:59
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20 yıl sonra feribot seferi

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kiriakos Kenevezos, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz ulaşımının yeniden başlamasını sağlayacak adımların atılmasının büyük milli öneme sahip olduğunu vurguladı.
Alithia gazetesi haberinde, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kiriakos Kenevezos’un, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında, 1990 yılında sonlandırılan deniz ulaşımının yeniden başlaması için gerekli ihaleye çıkıldığı şeklindeki açıklamasını okuyucusuna yansıttı.
Habere göre Kenevezos, AB ilgili kurumlarından verilen onayın ve Rum Bakanlar Kurulu’nun da gerekli işlemler için Rum Denizcilik Müsteşarlığını yetkilendirmesinin ardından, deniz ulaşımını sağlayacak şirketin belirlenmesi adına AB düzeyinde ihaleye çıkıldığını belirtti.
Güney Kıbrıs’ın deniz yoluyla Yunanistan’a bağlanmasının milli açıdan büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Kenevezos, deniz yoluyla AB’ye de bağlanılacak olmasının büyük ekonomik ve siyasi fayda sağlayacağının altını çizdi.

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