2019-2020 döneminde 7 sondaj hedefleniyor

Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisinde 2019-2020 döneminde 7 sondaj hedeflendiği haber verildi.

Politis’in haberine göre 7 sondajdan biri kesin. ExxonMobil Ocak veya Şubat ayında 10’uncu parselde “Anthea” veya “Glafkos” (en olası) hedeflerinden birinde bir sondaj yapacak.

Hazırlıklarına önümüzdeki aylarda başlanması beklenen diğer 5 sondajdan en az bir veya ikisinin 2019 sonlarına doğru başlayıp 2020’de tamamlanacağı değerlendiriliyor. Eni ve Total’in halen başlattığı ön hazırlıklar, mevcut parsellerdeki hedeflerin seçilmesini de kapsıyor .

Sondajların yapılacağı parsellere dair güvenilir bilgi sahibi olmadığına işaret eden gazeteye göre Eni/Total’in 6, 11 ve 8 numaralı parsellerde müşterek, Eni’nin de 2, 3 ve 9’uncu parsellerde tam ruhsat sahibi olduğunu hatırlattı. Eni’nin, geçen şubat ayında Türk gemilerinin önleme yapması nedeniyle giremediği 3’üncü parseldeki “Supia” hedefindeki planlı sondajın da beklemede olduğunu anımsattı.