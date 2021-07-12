2020'de 1 milyondan fazla yolcu

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’a, 2020 yılında gelen yolcu sayısının 1 milyon 230 bin 760, 2019 yılında ise 5 milyon 846 bin 53 olduğuna dikkat çekti.

Habere göre, 2020 yılında giden yolcu sayısı 1 milyon 229 bin 423, 2019 yılında ise 5 milyon 814 bin 126 şeklinde belirlendi.

2020 yılında havayolu ile gelen yolcu sayısının 18 bin 928, 2019 yılında ise 43 bin 205 olduğunu yazan gazete, havayolu ile giden yolcu sayısının ise 2020’de 19 bin 93, 2019’da ise 43 bin 193 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre yine aynı dönemde(2020) deniz yolu ile gelen yolcu sayısı 10 bin 9, giden yolcu sayısı ise 5 bin 462 olarak kaydedildi.