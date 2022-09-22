2022 yılıyla ilgili gelir kaybı 180 milyon Euro

Politis gazetesi manşetten “Adanın Kuzeyinden Benzin Satın Alınmasından Ötürü 180 Milyon Euro’luk Kayıp- Benzinciler Mahkemelere Yöneliyor ve Gelir Kayıpları İçin Devletten Tazminat İstiyor” başlığıyla yayımladığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki benzincilerin, hükümeti, bu durumun etkin bir şekilde sınırlanması için önlemler almaya davet ettiğini yazdı.

Gazete iç sayfadan ise “Gelir Kaybı İçin Kıbrıs Cumhuriyeti Aleyhine Dava” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs Benzinciler Birliğinin, Kıbrıslı Rumların KKTC’den benzin satın alması yüzünden oluşan gelir kaybıyla ilgili tazminat talep etmek için Rum Yönetimi aleyhinde dava açma, aynı zamanda Rum Yönetimi tarafından Yeşil Hat tüzüğünün ihlal edildiği konusunda ise Avrupa Komisyonunu bilgilendirme konusunda hareket edeceklerini yazdı.

Devlet tarafından buna kısa süre içerisinde karşılık verilmezse, bir diğer ifadeyle KKTC’den benzin alınmasının durdurulması için önlemler alınmazsa, benzincilerin dinamik eylemlerde bulunacaklarını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs Benzinciler Birliği Başkanı Savvas Prokopi’nun, bunun bir hayatta kalma meselesi olduğunu söylediğini iletti.

Güney Kıbrıs’taki benzinciler açısından, KKTC’den benzin alınmasının yasadışı olduğunu iddia eden gazete, Güney Kıbrıs Benzinciler Birliğine göre, Kıbrıslı Rumların KKTC’den benzin satın alması yüzünden 2022 yılında meydana gelen gelir kaybının 180 milyon Euro civarında olduğunun tahmin edildiğini ve bunun 60-80 milyon Euro’sunun ise devletin kaybettiği vergiler olduğuna işaret etti.

Rum tarafında, sınır kapıları yakınlarında bulunan benzincilerin cirolarının yüzde 40-50’sini kaybettiklerini de kaydeden gazete, Benzinciler Birliğinin, bunun muazzam boyutlara ulaşan bir durum olduğundan söz ederek, sınır kapılarından yapılan geçişlere atıfta bulunduğunu belirtti.

Gazete, sınır kapılarından araç geçişlerinin geçen seneye göre 4’e katlandığını ve 2021 yılında 194 bin 859 olan araç geçişi sayısının, bu yıl, 2022 yılının Ağustos ayına kadar ise 533 bin 197’ye ulaştığına dikkati çekti.

Gazete, 2021 yılında 220 bin 604 olan geriye kalan geçişlerin ise, 2022 yılının Ağustos ayında 838 bin 209’a ulaştığını belirtti.

Güney Kıbrıs Benzinciler Birliğinin ve benzincilerin eylemlerini destekleyen POVEK’in, bakanlıklar ve yetkili kurumlarla yaptıkları bir dizi temasta herhangi bir karşılık bulmadıklarını söylediklerini ve problemin perakende ticaretin tümüyle alakalı olduğunu belirttiklerini ileten gazete, benzinciler birliğinin, Rum Yönetimi yetkili makamlarıyla tüm temas ve istişare olanaklarının tüketildiğine işaret ettiğini belirtti.

Benzinciler Birliği Başkanı Prokopiu, bu duruma müsamaha gösterilmesinin, problemin büyümesine neden olduğunu da savundu.