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2023 Rum başkanlık seçimine 7 milyon Euro bütçe ayrıldı

Güney Kıbrıs’ta Şubat 2023’te yapılacak başkanlık seçimi için 7 milyon Euro bütçe ayrıldı.

17 Ekim 2022 Pazartesi 14:34
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2023 Rum başkanlık seçimine 7 milyon Euro bütçe ayrıldı



Fileleftheros, devlet bütçesinde seçim için ayrılan bu meblağın 2018’de harcanandan (6 milyon Euro) 1 milyon Euro daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Habere göre İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesinde yer alan 7 milyon Euro’luk seçim bütçenin 1,9 milyon Euro’luk bölümü seçimin ikinci turu için ayrıldı.

Gazete 2023’te seçim merkezlerinde görev alacak devlet memurlarına verilecek ek mesai ücretinin 2018’e göre iki, polis memurlarına verilecek ek mesai ücretlerinin ise 3 kat art artmış olduğuna işaret etti.

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