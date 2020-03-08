21 asker, Yunanistan’dan gelen uçakla sınıra sevk ediliyor

Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan 21 asker, şu sıralar Yunanistan – Türkiye sınırına sevk ediliyor.

Yunanistan’dan gönderilen özel uçakla, “Evro” isimli sınır noktasına sevk edileceği öğrenilen 21 askerin, “Avrupa’nın sınırı; Yunanistan’ı, mülteci akınından korumak amacıyla” gönderildiği ifade ediliyor.

Bilindiği üzere Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bugün ‘sosyal medyadan’ yaptığı açıklamasında, “Yunanistan başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, Kıbrıs’ın aynı zamanda Avrupa’nın da sınırı olan Yunanistan sınırlarının korunması için Güvenlik Birimlerine kuvvet göndermeye hazır olduğu bilgisi verdim. Önerim kabul edildi” demişti.

Kaynak : Kıbrıs Postası