22 Yaşındaki Hamile Kadın Entübe Edildi

Politis gazetesi “Dün İtibarıyla 1000 Vaka ile Koşuyoruz” başlıklı manşet haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün, son 24 saat içerisinde yapılan testlerde 1081 yeni vaka tespit edildiğini ve iki kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladığını yazdı.

Gazete, tedavi gören kişi sayısının 159’a, durumu ciddi olan hasta sayısının da 41’e yükseldiğini kaydederken, epidemiyologların, hastanelerin kapasitesinin bu duruma ne kadar dayanabileceğiyle ilgili endişeli olduğunu belirtti.

16-30 yaş aralığındaki kişilerin acilen aşılanması gerektiğine vurgu yapılan haberde, Hükümet’in dördüncü kez kapanmanın önüne geçebilmek için son kozunu oynadığını yazdı.

Gazete, şu ana kadar Güney Kıbrıs’taki nüfusun yüzde 67,5’inin ilk doz aşısını yaptırdığını; yaşlı kesimin yüzde 58’inin de her iki doz aşısını yaptırıp aşılanmayı tamamladığını kaydetti.

YARINDAN İTİBAREN RANDEVUSUZ AŞILAR BAŞLIYOR

Gazete devamla, yarından itibaren randevu alınmadan aşı yaptırılabilecek merkezlerin hizmet vermeye başlayacağını ve ilk aşamada, her ilçede bir adet randevusuz aşı merkezi olacağını yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın hedefinin, özellikle gençlerin aşılanmasını teşvik etmek olduğunu belirten gazete, bu bağlamda gençlerin sıklıkla uğradığı üniversite, gece kulüpleri vb yerlerin yakınına randevusuz aşı merkezi açılmasının planlandığını kaydetti.

“SAFEPASS SAVAŞI”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, “SafePass Savaşı” başlıklı manşet haberinde, Güney Kıbrıs’taki lokanta sahiplerinin “SafePass” denetimini kendilerinin yapmak istemediğini ve hükümetten ivedilikle bu kararı değiştirmesini talep ettiklerini yazdı.

Haberde, lokanta sahiplerinin “SafePass” uygulaması nedeniyle müşterileriyle sürtüşme yaşadıkları ve zaten düşmüş olan gelirlerinin, bu uygulama yüzünden daha da düştüğünü belirttikleri kaydedildi.

Gazete, lokanta sahiplerinin kararın değişmemesi halinde Cuma gününden itibaren çeşitli sert eylemlerde bulunacakları uyarısını yaptıklarını belirtti.

22 YAŞINDAKİ HAMİLE KADIN ENTÜBE EDİLDİ

Gazete, bir başka haberinde ise, Covid-19 hastası olan 18 haftalık hamile olan 22 yaşındaki kadının entübe edildiğini ve doktorların, kadının sağlık durumuyla ilgili endişeli olduğunu yazdı.

35 ve 46 yaşındaki iki hastanın da dün yoğun bakıma alınarak entübe edildiğini kaydeden gazete, bu kişilerin aşısız olduklarına ve herhangi başka bir rahatsızlıkları bulunmadığına dikkati çekti.

Gazete, vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastanelerdeki baskının endişe verici şekilde arttığını ve yatak sayılarının artırılması için çaba gösterildiğini belirtti.