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23 yaşındaki genç kaçırıldı!

Güney Kıbrıs'tan adli haberler...

16 Aralık 2022 Cuma 11:57
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23 yaşındaki genç kaçırıldı!



Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo bölgesinde meydana gelen bir olayda, iki kişinin bir apartmanın park yerinde kilitli durumda bulunan 10 bin Euro değerindeki bir bisikleti çaldığı ve bisikleti internet üzerinden satmaya çalışırken polis tarafından yakalandığı haber verildi.

Çalınan bisikletin sahibinin, internette çalıntı bisikletine benzer bir bisikletin satış ilanını görmesi üzerine, polisi durumdan haberdar ettiğini ve bisikleti satmaya çalışan kişilerle, bisikleti satın almak bahanesiyle polis eşliğinde bir araya geldiğini yazan Alithia gazetesi, bisikleti çalan 27 ve 19 yaşındaki iki kişinin bisikletin mülkiyeti konusunda yeterli bulunamamaları üzerine tutuklandıklarını belirtti.

-Parkta vandallık

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Strovolos Belediyesi sınırları içinde bulunan “Dafni” isimli yerleşim yerinde bulunan bir çocuk parkına, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından zarar verildiği belirtildi.

Parkta 12 bin Euro’luk maddi zarar meydana geldiğini yazan gazete, olayın faillerinin parktaki oyun alanını yok ettiklerini, oyuncakların altına güvenlik amaçlı konulan zemini söktüklerini ve bunları bir yığın haline getirip yaktıklarını kaydetti.

Parkta 172 metrekarelik güvenlik zemini yanı sıra, ahşap iskelete sahip iki salıncağın da zarar gördüğünü belirten gazete, parka daha önce de çok kez zarar verildiğini ekledi.

-Adam kaçırma

Gazete başka bir haberinde ise, Baf’ta meydana gelen bir olay sonucunda, 27 yaşındaki bir kişinin 23 yaşındaki bir kişiyi kaçırmaktan arandığını duyurdu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarında yasa dışı bir şekilde kaldığının tespit edilmesinin ardından, kaçırılan kişinin de polis tarafından tutuklandığını kaydeden gazete, 23 yaşındaki kişinin, yolda yürüdüğü esnada, Afrika uyruklu 6 kişi tarafından bir arabaya bindirilip darp edildiğini ve cüzdanının da çalındığını kaydetti.

Olayın ardından polisin olay yerinde bulduğu cep telefonu vasıtasıyla 23 yaşındaki şahsı tespit ettiğini, daha sonra ise olay esnasında kullanılan aracı ele geçirdiğini yazan gazete, araçta 23 yaşındaki şahsa ait para cüzdanını da bulunduğunu belirtti.

Haberde, polisin aracın sahibi olan 27 yaşındaki yabancı uyruklu kişiyi aradığı ve bu kişi aleyhinde tutuklama emri çıkardığı da ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısAdam Kaçırma
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