25 yaşındaki gencin durumu ciddi

Fileleftheros gazetesi Limasol polisinin, 22 yaşındaki bir gencin evinde yaptığı aramada 13 gr Hint keneviri, 7 gr. kokain, 6 molotof kokteyli, 135 havai fişek tespit ettiğini yazdı.

Habere göre polis bahse konu genci tutukladı.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Baf’ta 31 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’a ait 40 bin Euro değerindeki lüks aracın geçtiğimiz Cuma akşamı kundaklandığını yazdı.

Habere göre kundaklama sonucu araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Alithia gazetesi Larnaka’da geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen bir olayda 29 yaşındaki bir gencin, 25 yaşındaki bir kişiye saldırması ve ciddi şekilde yaralaması sonucunda tutuklandığını yazdı.

Habere göre iki kişi arasında yaşanan kavga neticesinde yaralanan 25 yaşındaki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastane doktorları, aldığı darbeler nedeniyle 25 yaşındaki kişiyi ameliyata alırken durumunun ciddi ancak stabil olduğunu ifade etti.