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3 bin 544 yeni vaka, 6 ölüm

Güney Kıbrıs’ta 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında yapılan 63 bin 104 test sonucunda, 3 bin 544 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği ve 6 kişinin de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

04 Kasım 2022 Cuma 11:56
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3 bin 544 yeni vaka, 6 ölüm



“Sigmalive” haber sitesinde yer alan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin 85, 87 ve 89 yaşındaki üç erkek ile 72, 77 ve 97 yaşında üç kadın hasta olduğunu; pandeminin başından düne kadar hayatını kaybeden toplam kişi sayısının da 1200’e ulaştığını kaydetti.

Açıklamada, 70 kişinin hastanede Covid-19 tedavisi gördüğü ve bunlardan 9’unun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta, pandeminin başından düne kadar toplam 63 bin 104 vaka tespit edilirken, şu andaki pozitiflik oranının da yüzde 5,62 olduğu ifade edildi.

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