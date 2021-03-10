3 GÜNDE 3’ÜNCÜ ÇOCUK PORNOSU VAKASI

Alihtia ve Fileleftheros’a göre son üç günde üçüncü çocuk pornosu içerikleri dolaşımı meselesi ortaya çıkarıldı. Sene başından bu yana saptanan benzer vaka sayısının 56, geçen yılın tamamında ise 190 olduğu kaydedildi.

Habere göre sosyal medya platformu üzerinden cinsel maksatlı çocuk istismarı ile ilgili son vakada bir kişi şüpheli olarak tutuklandı. Şahsa ait 2 cep telefonu emare olarak alındı. Her üç vakada toplanan emarelerin incelenmesine devam edildiği ve “şu ana kadar Güney Kıbrıs’tan herhangi bir çocuğa ait görsel içeriğe rastlanmadığı” kaydedildi.