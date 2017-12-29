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3 milyon 553 bin turist geldi

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Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısında,  2017 yılının 11 ayında rekor kaydedildiği belirtildi. 

29 Aralık 2017 Cuma 12:05
3 milyon 553 bin turist geldi
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Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısında,  2017 yılının 11 ayında rekor kaydedildiği belirtildi. 

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Ocak-Kasım 2016 döneminde, 3 milyon 98 bin 604 olan turist sayısının, yüzde 14.7’lik bir artış göstererek 2017 yılının, aynı döneminde, 3 milyon 553 bin 149 turiste ulaştığını yazdı. 

İngiliz turist sayısında, Kasım 2017’de, Kasım 2016 yılına oranla yüzde 18.4 oranında artış gözlemlendiğini yazan gazete, Rus turist sayısında da Kasım 2017’de, yüzde 21.4 şeklinde artışın olduğunu belirtti. 

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