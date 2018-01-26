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31 kaybın kemiklerine ulaşılmaya çalışılıyor

'Atalassa'da 1974'teki akıl hastanesi, şu anda ise “Lefkoşa Genel Hastanesinin” bulunduğu alanda yapılan kayıp kazıları sürüyor...

26 Ocak 2018 Cuma 17:42
31 kaybın kemiklerine ulaşılmaya çalışılıyor
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Güney Lefkoşa’nın “Atalassa” bölgesinde, 1974 döneminde akıl hastanesi, şu anda ise “Lefkoşa Genel Hastanesinin” bulunduğu alanda yapılan kayıp kazıları sürüyor.

Alithia gazetesi, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sırasında atılan bombalar sonucu yıkılan ve 31 kişinin gömülü kaldığı alandaki kazı çalışmalarının devam ettiğini, kazılarda son olarak bazı yiyecek kemikleri, eski kıyafet, ilaç şişesi vs gibi malzemelerin çıkarıldığını yazdı.

Habere göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu dün kazı alanına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, çalışmaların zor olduğunu, 28 Kıbrıslı Rum ve 3’ü Kıbrıslı Türk 31 kişinin kemiklerine ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

Fotiu, bugüne kadarki kazılarda 10 kişinin kemiklerine ulaşıldığını hatırlatarak, kazılarda son olarak hastanede kullanılan yiyeceklere ait kemikler, kıyafet parçaları ve napalm bombası parçaları çıkarıldığını vurguladı.

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