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32 Kişi Cinsiyetini Ve Kimliğini Değiştirdi

Güney Kıbrıs’ta son altı yıl içerisinde 32 kişinin resmi evraklar üzerinde, cinsiyet ve isim değişikliği yaptığı belirtildi. 

17 Mart 2022 Perşembe 12:00
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32 Kişi Cinsiyetini Ve Kimliğini Değiştirdi
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Fileleftheros gazetesi Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, meclise sunduğu verilere dayanarak 2016-2021 yılları arasında isim ve cinsiyetini değiştirme talebinde bulunanların taleplerinin onaylandığını yazdı.
Gazete bu yöndeki en çok başvurunun, 10 başvuruyla  2019 yılında gerçekleştirildiğini belirtti.  
Habere göre genel anlamda en çok başvuru 12 ile Limasol bölgesinden yapılırken bunu 10 ile Güney Lefkoşa takip etti. 
Gazete cinsiyet ve bunun akabindeki isim değişikliğine ilişkin başvuruların şu ana kadar ret edilmediğini yazdı.

Son Güncelleme: 17.03.2022 13:01
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