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35 EOKA'cı işkence iddiasıyla tazminat talep ediyor

1955-59 EOKA bağımsızlık mücadelesi sırasında İngilizler tarafında işkence gören 35 EOKA’cının, yargı yoluyla, İngiliz Hükümeti’nden tazminat talep ettiği belirtildi.  

29 Kasım 2017 Çarşamba 13:10
35 EOKA'cı işkence iddiasıyla tazminat talep ediyor
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1955-59 EOKA bağımsızlık mücadelesi sırasında İngilizler tarafında işkence gören 35 EOKA’cının, yargı yoluyla, İngiliz Hükümeti’nden tazminat talep ettiği belirtildi.  

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, 35 EOKA’cının, İngiltere Hükümeti’nden talep ettiği tazminata ilişkin davanın, İngiliz mi,  Kıbrıs hukuku mu çerçevesinde ele alınması gerektiği kararının verileceği ön duruşmanın dün yapılmasının beklendiğini yazdı. 

Davanın sonucuna ilişkin olarak dünkü günün çok önemli olarak addedildiğini yazan gazete, hukuk danışmanlarının, İngiliz Hükümeti’nin, Kıbrıs hukukunun geçerli olmasını kabul etmesi durumunda, zaman aşımına uğramış herhangi bir suçu  daha kolay savunabileceği görüşünde olduğunu da belirtti. 

Gazete, dün öğleden sonraya kadar kararın açıklanmadığına da dikkati çekti. 

Öte yandan Alithia gazetesi, davacılar arasında iki kadının da bulunduğunu, bunlardan birine, 1950’li yıllarda İngiliz Ordusu subayları tarafından tecavüz edildiğini yazdı.

Gazete, bu haberin İngiliz “Guardian” gazetesinde de yer aldığını belirtti. 

Habere göre Veteran EOKA’cılar Derneği Başkanı Thasos Sofokleus, İngiliz gazetesine  yaptığı açıklamada, davacılar için büyük bir günün söz konusu olduğunu, kendilerinin adalet istediğini ifade etti. 
 
Sofokleus, kendilerinin İngiltere’ye karşı olmadıklarını, orada birçok akraba ve arkadaşlarının bulunduğunu, ne olduysa bunun siyasi nedenlerle olduğunu, kendilerinin bağımsızlık ve Enosis için mücadele ettiklerini söyledi. 

Sofokleus, maruz kaldığı işkenceler nedeniyle işitme sorunu yaşadığını da  anlattı.

Habere göre,  davacıların hukuki temsilcisi yaptığı açıklamada, İngiliz yargıçların, Kıbrıs hukukunun geçerliliğini kabul etmesi durumunda, o zaman İngiliz Hükümetinin avukatlarının zaman aşımına uğramış herhangi bir suçu daha kolay savunabileceğini, bu ihtimal neticesinde de davanın çökebileceğini ifade etti. 

Temsilci ayrıca davanın, İngiliz hukuku çerçevesinde ele alınmasını tercih ettiklerini, bu çerçevede ele alınması durumunda sürecin, çok yıllar önce olan bu suçlar zaman aşımına uğramadan devam edeceğine de dikkati çekti.  

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