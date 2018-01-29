38 merkezde de 1'inci geldi

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli Stavros Malas’ın ikinci tura kaldığı Rum Başkanlık seçimlerine ilişkin genel ve bölgelere göre oy oranlarının yanı sıra boykot oranları da Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Rum Başkanlık seçimlerinde, Güney Kıbrıs genelinde, kayıtlı olan toplam 550 bin 876 seçmenden, yüzde 71.88’ini teşkil eden 395 bin 949’unun oy kullandığına dikkati çektiler.

Gazete, yüzde 28.12’ye tekabül eden 154 bin 927 seçmenin oy kullanmadığını, seçimlerde kullanılan boş oy sayısının 3 bin 459, geçersiz oyun ise 5 bin 879 olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, oyların, yüzde 35.51’e denk gelen 137 bin 268’ini aldığını yazan gazete, AKEL destekli Stavros Malas’ın, yüzde 30.24 ile 116 bin 920, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un yüzde 25.74 ile 99 bin 508, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun yüzde 5.65 ile 21 bin 846, Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın yüzde 2.18 ile 8 bin 419, bağımsız adaylardan Andreas Efstratiu’un yüzde 0.22 ile 845, bağımsız aday Haris Aristidiu’nun yüzde 0.19 ile 752, Rum Adalet Partisi Başkanı Mihalis Minas’ın 0.17 ile 662, bağımsız aday Hristakis Kapiliotis’ın ise yüzde 0.10 ile 391 oy aldığını belirtti.

Habere göre seçim sonuçları itibarıyla, Güney Kıbrıs genelinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yüzde 35.51, AKEL destekli Stavros Malas yüzde 30.24, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos yüzde 25.74, ELAM Başkanı Hristos Hristu yüzde 5.65, Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas yüzde 2.18, diğerleri ise 0.68 oranında oy aldı.

BÖLGELERE GÖRE OY ORANLARI

Gazete bölgelere göre oy oranlarını da verirken, Güney Lefkoşa bölgesinde, 2016 milletvekilliği seçim sonuçları göz önünde bulundurulduğu zaman kazançlı olanların, kendilerine destek veren partilerden daha çok oy almaları nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli Stavros Malas olduğunu yazdı.

2016 milletvekilliği seçimlerinde DİSİ’nin Güney Lefkoşa genelinde yüzde 29.25 oranında oy aldığını, dünkü seçimlerde ise Anastasiadis’in yine Güney Lefkoşa genelinde oyların yüzde 34.11’ini aldığına dikkati çeken gazete, AKEL’in 2016 milletvekilliği seçimlerinde yüzde 23.89 oranında oy aldığını, Malas’ın ise dünkü oy oranının yüzde 29.95 olduğunu belirtti.

Habere göre, Güney Lefkoşa genelinde Anastasiadis ile Malas dışında diğer adaylar Nikolas Papadopulos, yüzde 27.29, Yorgos Lillikas yüzde 2.41, Hristos Hristu yüzde 5.62, diğerleri ise yüzde 0.62 oranında oy aldı.

Limasol bölgesinde de DİSİ’nin geleneksel dinamiğini koruduğunu, sonuç olarak Anastasiadis’in yüzde 38.19 oranında oy aldığını yazan gazete, bu bölgede Malas’ın yüzde 28.4, Papadopulos’un yüzde 25.83, Lillikas’ın yüzde 2.03, Hristu’nun yüzde 4.66, diğerlerinin ise yüzde 0.89 oranında oy aldığını belirtti.

Habere göre “Mağusa bölgesinde” Anastasiadis yüzde 43.58, Malas yüzde 28.49, Papadopulos yüzde 16, Lillikas yüzde 1.96, Hristu yüzde 9.46, diğerleri ise yüzde 0.51 oy aldı.

“Mağusa bölgesi” sonuçları itibarıyla, DİSİ’nin, 2016 milletvekilliği seçimlerine göre oy oranını artırdığını yazan gazete DİSİ’nin 2016 seçimlerindeki oy oranının yüzde 38.24 olduğunu, Anastasiadis’in dün bu bölgeden yüzde 43.58 oranında oy aldığını belirtti.

ELAM’ın da, 2016 milletvekilliği seçimlerine göre, bu bölgedeki oyunu artırdığını, 2016 yılında yüzde 3.60 olan oy toplamının, yüzde 9.46’ya çıktığını yazdı.

Larnaka bölgesindeki oy oranlarının da dikkat çekici olduğunu belirten gazete, burada Anastasiadis ile Malas’ın nerdeyse ipi birlikte göğüslediğini, Anastasiadis’in yüzde 37.74, Malas’ın ise yüzde 37.55 oranında oy aldığını yazdı.

Bu bölgede Papadopulos’un, yüzde 19.2 oy oranıyla büyük bir yenilgiye uğradığını yazan gazete, Lillikas’ın yüzde 1.64, Hristu’nun yüzde 5.42, diğerlerinin ise yüzde 0.44 oranlarında kaldığını belirtti.

Baf bölgesinin galibinin ise tüm rakiplerini yüzde 37.98 oy alarak, geçen Nikolas Papadopulos olduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in Baf bölgesinde yüzde 27.17, Malas’ın yüzde 24.01, Lillikas’ın yüzde 2.86, Hristu’nun yüzde 7, diğerlerinin ise yüzde 0.96 oranında oy aldığını belirtti.

BOYKOT ORANI

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerindeki, boykot oranının, önceki seçimlere göre rekor düzeyde olduğuna dikkati çekti.

2013 yılındaki başkanlık seçimlerinde boykot oranının yüzde 16.86 olduğunu yazan gazete, bu rakamın dün yüzde 28.12’ye çıktığını, en çok boykotun ise yüzde 29.62 ile Limasol bölgesinde yaşandığını belirtti.

Habere göre “Mağusa bölgesindeki” boykot oranı yüzde 27.43, Larnaka’da yüzde 27.62, Baf’ta yüzde 26.23, Güney Lefkoşa’da ise yüzde 27.77 şeklinde yer aldı.

YURT DIŞI SANDIKLARINDAN MALAS ÇIKTI

Politis gazetesi, Rum Başkanlık seçimleri için yurt dışında, toplam 15 ülkede kurulan 38 seçim merkezinde kullanılan oyların birincisinin AKEL destekli Stavros Malas olduğunu yazdı.

Gazete Malas’ın yurt dışı oylarının yüzde 40.81’ini(3 bin 308 oy), Anastasiadis’in ise yüzde 31.78’ini (2 bin 576 oy) aldığını belirtti.

Habere göre, diğer yurt dışı oyları ise şöyle yer aldı: “Nikolas Papadopulos yüzde 20.86 (bin 691 oy), Hristos Hristu yüzde 4.44 (360 oy), Yorgos Lillikas yüzde 1.67 (135 oy)”

KUZEY’DE YAŞAYAN RUMLARDAN SADECE 14 KİŞİ OY KULLANDI

Fileleftheros gazetesi, Karpaz’da yaşayan Rumlardan sadece 14’ünün oy verme hakkını kullandığını yazdı.

Gazete söz konusu kişilerin, kendilerine tahsis edilen otobüsle “Strovilya” (Akyar) sınır kapısından, Güney Kıbrıs’a geçtiklerini ve bu kişilerin, “Vrisullon-Aheritu” İlkokulu’ndaki sandıkta oy kullandığını belirtti.

HAPİSHANEDE DE SANDIK

Öte yandan Alithia gazetesi hapishanede bulunan mahkumların da oy verme hakkından yararlandığını yazdı.

Mahkumlardan 303’nün oy verme hakkına sahip olduğunu yazan gazete bunlardan 205’nin bu hakkı kullanacakları şeklinde beyanda bulunduğunu belirtti.