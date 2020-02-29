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"4 barikat, koronavirüsle başa çıkılması için kapatıldı"

Anastasiadis, koronavirüs salgınıyla başa çıkılması için alınan tedbirler çerçevesinde 4 barikatın kapatılmasına yönelik protestoları haksız olarak niteleyerek, geçici bir önlem olduğunu ve hükümetin halkı korumak için önlem almak zorunda olduğunu söyledi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 19:41
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"4 barikat, koronavirüsle başa çıkılması için kapatıldı"

Rum lider, barikatlardan geçerek ülkeye giriş yapanların etkili bir şekilde kontrol edilmesi hedefiyle,  bazı geçiş noktalarının geçici olarak kapatılmasının önemli olduğuna karar verildiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs'ta 3 bin İranlı öğrencinin yaşadığına değinen Rum lider, İran’ın koronavirüsün en fazla görüldüğü savunmasız ülkelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Mustafa Akıncı’yla yaptıkları dostça bir sohbette, önlemlerin Kıbrıslı Türklerin de korunması için alındığını kaydetti.

Anastasiadis, mülteci sorunu ve Suriye’den gelen yeni mültecilere değinerek, hükümetin sıkı önlemler aldığını ve denizden gelen mültecilerin kontrole tabi tutulduğunu söyledi. Nüfus temelinde Kıbrıs’ın sığınma başvuruları açısından birinci sırada olduğunu ve sığınma başvurusu yapanların Avrupa Birliği’yle anlaşmalı bir şekilde değerlendirileceğini açıkladı.

Kaynak : PIK NEWS

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