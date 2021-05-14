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400'den fazla RMMO askeri karantinada

400’den fazla Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerinin Covid-19 nedeniyle karantinada olduğu bildirildi.

14 Mayıs 2021 Cuma 12:22
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400'den fazla RMMO askeri karantinada

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak RMMO’da 100’den fazla pozitif vaka tespit edildiğini ve RMMO Genelkurmaylığı’nın, her ne kadar bu durumdan dolayı endişelense de, her şeyin kontrol altında olduğunu belirttiğini yazdı.
Gazete, RMMO askeri yakınlarının, Covid-19 pozitif asker sayısının açıklanandan daha fazla olduğunu ve RMMO’nun vakaları temas takip grubundan gizleyip, asker ailelerini de tehlikeye attığını söylediklerini kaydetti.
Habere göre Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hristos Pieris de konuyla ilgili açıklama yaparak, RMMO’da vaka artışını ve bu konudaki endişelerini gizlemediklerini; ancak durumun kontrol altında olduğunu ve asker yakınlarının kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemesi gerektiğini ifade etti.

ASTRAZENECA AŞI BAŞVURULARI YAŞ KRİTERİ OLMAKSIZIN HAFTADA BİR AÇILACAK

Öte yandan Alithia gazetesi de, AstraZeneca aşısı olmak isteyenler için, yaş kriterine bakılmaksızın haftada bir veya daha fazla randevu açılması için yeşil ışık yakıldığını yazdı.
Haberde, özel doktorlar tarafından şu ana kadar 30 yaş ve üstü 7 bin kişiye AstraZeneca aşısı verildiği belirtildi.

İŞLETMELERİN YÜZDE 73’Ü PANDEMİDEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, “CMRC CYPRONETWORK” adlı şirket tarafından yapılan araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’taki işletmelerin yüzde 73’ünün pandemiden olumsuz etkilendiğini yazdı.
Haberde, her 10 işletmeden 6’sının, Rum Hükümeti’nin işletmeler için aldığı destek tedbirleri konusunda olumlu görüş belirttiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Rum Milli Muhafız OrdusuCovid19Karantina
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