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43 öğrenciden 12’si 13-15 yaşlarında

Rum Narkotik Şubesi, Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu suçlarına ilişkin istatistikleri yayınladı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 12:51
43 öğrenciden 12’si 13-15 yaşlarında
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Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Şubesi’nin istatistiklerine dayanarak, uyuşturucu olaylarına karışan reşit olmayan kişi sayısında artış gözlemlendiğini yazdı. 

2016 yılında 13-15 yaşlarındaki 8 çocuğun uyuşturucu olaylarına karıştığını yazan gazete polis tarafından tutuklanan en küçük kişinin ise 13 yaşında olduğuna dikkat çekti. 

2017 yılında ise Ekim ayına kadar olan dönemde 12 çocuğun uyuşturucu olaylarına karıştığını belirten gazete, bu durumun Narkotik Şubesi’ni endişelendirdiğini yazdı. 

2016 yılında 48 öğrencinin müdahil olduğu 39 olay olduğunu kaydeden gazete 2017 yılının sadece ilk on ayında 43 öğrencinin müdahil olduğu 37 uyuşturucu olayının yaşandığını belirtti.

Habere göre, bu yıl uyuşturucu olayına karışan 43 öğrenciden 12’si, yukarıda belirtildiği gibi 13-15 yaş arasındaki çocuklar.

2016’da 39 askerin müdahil olduğu 36 uyuşturucu olayı tespit edilen RMMO’da ise 2017 yılının ilk on ayında 22 askerin karıştığı 22 olay yaşandığını belirtti. 

Uyuşturucudan tutuklananların rakamlarına da yer verilen haberde, geçen yıl bin 30, 2015’te bin 111, 2014’te bin 271, 2013’te bin 165 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs’a, yasa dışı yollardan getirilen uyuşturucu çeşitlerinin başında hint kenevirinin geldiğini ve bunu eroinin takip ettiğini yazdı.

Son beş yılda 835.5 kilo hint kenevirinin ele geçirildiği belirtilen habere göre bu yıl ise şimdiye kadar 137 kilo hint keneviri, 1 kilo esrar ve 7 kilo kokain; son beş yılda ise 332 kilo kokain ele geçirildi. 

Gazete son 5 yılda uyuşturucu tedavisine gönderilenlerin sayısının ise 2 bin 480 olduğunu yazdı. 

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