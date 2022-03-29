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43 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti

Aradip sakini 43 yaşındaki , 6 çocuk annesi Maria Aksu isimli kadının, Larnaka Hastanesi Acil Servisi’nde beklerken hayatını kaybettiği belirtildi.

29 Mart 2022 Salı 13:01
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43 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti
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Politis gazetesi ve diğer gazeteler, 42 yaşındaki kadının geçtiğimiz Cuma yüksek tansiyon, göğüs ağrısı şikayetleriyle eşi tarafından hastaneye götürüldüğünü, acil serviste beklerken yere yığıldığını, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiğini yazdı.

Habere göre kadının eşi Panayotis Aksu yaptığı açıklamada eşinin durumundan endişeli olması nedeniyle görevli doktordan ısrarla eşine bakmasını istediğini ancak karşılık alamadığını söyledi.

Gazete, hastane sorumlularının, kadının ilk önce Safepass veya negatif antijen testini göstermesi gerektiği konusunda ısrar ettiğini yazdı.

Kadının eşinin, acele ve panikten gerekli evrakları yanına almadığını yazan gazete adamın, kendinin ve eşinin aşılı olduğunda da ısrar ettiğini belirtti.

Gazete 42 yaşındaki kadının ölüm nedeninin tespit edilmesi için geçtiğimiz pazar otopsi yapıldığını, kesin ölüm nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını yazdı.

Habere göre Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Konstantinos Athanasiu yaptığı açıklamada, olayın araştırıldığını belirtti.

Gazete, kadına muayene yapılamadığı için doktor ihmaliyle ilgili polise şikayette bulunulmadığını da yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi ilk belirlemelere göre kadının ölüm nedeninin kalp krizi olarak görüldüğünü, polisin ise kesin ölüm nedeninin belirlenemediği şeklinde açıklama yaptığını belirtti.

Son Güncelleme: 29.03.2022 13:07
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